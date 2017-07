Bizarre ramkraak van pinautomaat

Britse politie heeft beelden vrijgegeven van een bizarre ramkraak in het plaatsje Ashby-de-la-Zouch. Dieven roven in het holst van de nacht met een verreiker, een soort vorkheftruck, een pinautomaat leeg. Daarbij laten ze niks heel van de gevel. De politie is op zoek naar de daders.