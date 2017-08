Björn en Derya vrijgelaten door Turkse politie

Bestuurslid Volkswagen bekent schuld over gebruik sjoemelsoftware diesels

18:57 Een voormalig bestuurslid van Volkswagen heeft in de Verenigde Staten schuld bekend in een rechtszaak over de sjoemelsoftwarefraude bij de autobouwer. Het gaat om Oliver Schmidt die er tot maart 2015 voor verantwoordelijk was dat het Duitse concern in de VS aan alle milieuregels voldeed.