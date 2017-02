Bloedsporen onthullen eerste aanwijzing voor verdwijning Frans gezin

Hoewel dit wijst op een familiedrama vindt het openbaar ministerie het bewijsmateriaal onvoldoende om één bepaalde persoon (de dochter, red.) nu al aan te wijzen als verdachte. ,,Wij kunnen de betrokkenheid van een of meerdere personen buiten het gezin nog niet uitsluiten", zo verklaarde de hoofdofficier van Justitie tegenover de Franse nieuwssite 20minutes.

Volledig scherm Pascal Troadec met zijn kinderen Sébastien en Charlotte op een oude foto © DR

Onderzoek van nieuwe bloed- en sporenmonsters die zondag zijn verzameld in de woning van het gezin Troadec in Orvault bij Nantes moet daar meer duidelijkheid over geven. De bloedstalen van de vader, moeder en zoon werden gevonden op de vloer en op persoonlijke spullen (onder anderen een paar sokken en een mobieltje) in zowel de beneden- als bovenverdieping en op de trap. Sommige bloedsporen waren weggeveegd.

Het openbaar ministerie opende gisteren een opsporingsonderzoek onder de noemer 'vrijwillige doodslag en ontvoering'. Dat onderzoek spitste zich de afgelopen vijf dagen vooral toe op de persoonlijkheid van zoon Sébastien. Hij zou psychisch labiel zijn, net als zijn vader die volgens Franse media in het verleden kampte met depressies.

Doodsbedreigingen

Volgens de politie uitte zoonlief in 2012 al doodsbedreigingen aan het adres van zijn vader op een internetforum en twitterde hij in 2013 onrustwekkende berichten waaronder 'mijn vader schreeuwde gisteren de hele dag. Ik zei dat hij moest stoppen maar hij ging maar door', 'mijn ouders kunnen alleen maar klagen en zuipen', 'ik wil dood, mijn leven is een puinhoop' en 'als ze echt wisten wat er in mijn hoofd speelde, zouden ze me gek verklaren'. Sébastien werd ook eenmaal veroordeeld wegens ongewenste intimiteiten. Zijn Peugeot 307 is spoorloos.

Volledig scherm Een van de volgens de politie onrustwekkende tweets van Sébastien Troadec © Screenshot BFMTV

Sébastien en zijn zus woonden niet meer thuis. Hun vader werkte als elektricien bij een plaatselijk bedrijf, moeder was belastingambtenaar in Nantes. Haar zus alarmeerde vorige week donderdag de politie nadat ze niet was verschenen op haar werk en niet reageerde op telefoontjes en berichten via Whatsapp en mail. Een eerste onderzoek in de woning van het gezin deed de speurders het ergste vrezen. ,,Het was alsof het leven in het huis plotseling was gestopt", zo verklaarde de hoofdofficier van Justitie. Alle bedden waren ontdaan van het beddengoed, tandenborstels verwijderd uit de badkamer en in de koelkast lagen etenswaren waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken.