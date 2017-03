Blogger uit Singapore krijgt asiel in VS na kritiek op thuisland

Yee (18) kwam in december aan op het vliegveld Chicago O'Hare. Hij kwam het land binnen met een toeristenvisum, maar vertelde aan de immigratiebeambten dat hij asiel zocht. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid wilde hem geen asiel verlenen, maar de rechter oordeelde in het voordeel van de tiener. Rechter Samuel Cole besloot vrijdag dat Yee asiel krijgt omdat hij in zijn thuisland het risico loopt vervolgd te worden voor zijn politieke overtuigingen. Kritiek op politieke leiders wordt in Singapore ontmoedigd. Volgens Sandra Grossman, de advocaat van Yee, kan hij maandag al vrijkomen. De advocate juicht de beslissing van de rechter toe: 'Het recht op vrije meningsuiting is heilig, zelfs wanneer die mening als beledigend wordt beschouwd,' zei ze.

Kritiek

In september 2016 kreeg Yee in Singapore een celstraf van zes maanden, nadat hij schuldig bevonden werd aan 'het kwetsen van religieuze gevoelens'. Yee had een video gepost waarin hij zich kritisch uitlaat over het christelijke en islamitische geloof. Hij is zelf atheïst. Een jaar eerder vloog zat hij vier weken vast voor kritiek op christenen en voor het plaatsen van een video over de voormalige eerste minister van het land, Lee Kuan Yew. Hij zette deze video een paar dagen na het overlijden van Lee online. Dit leidde tot bedreigingen aan het adres van de blogger. Human Rights Watch heeft laten weten de beslissing van de Amerikaanse rechter toe te juichen en noemt Singapore 'een snelkookpan voor dissidenten'.

Boek schrijven

Tijdens een telefonisch interview vanuit zijn cel, vertelde Yee eerder deze maand dat hij bang was om terug te keren naar Singapore. Hij was echter niet van plan om te zwijgen en wilde een boek schrijven over zijn ervaringen.



Het is nog onduidelijk of het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid in beroep zal gaan. Het ministerie heeft daar dertig dagen de tijd voor. Als er beroep wordt aangetekend, bestaat de kans dat Yee in afwachting alsnog in de cel moet blijven.