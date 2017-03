'Boaty McBoatface' begint aan eerste klus

Over de naam was veel te doen in het Verenigd Koninkrijk. Precies een jaar geleden lanceerde de Britse Raad voor Onderzoek van de Natuurlijke Omgeving (NERC) een campagne voor het bedenken van een nieuwe naam voor zijn nieuwe, hypermoderne Poolonderzoeksschip. Het aantal inzendingen overtrof de stoutste verwachtingen. De Britse bevolking stuurde maar liefst 32.000 namen in, waaronder It's bloody cold here, Pingu (naar de animatiepinguïn) en Usain Boat.