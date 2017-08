Boeing tekent een vliegtuig in de lucht

De vlucht was uiteraard ver van te voren gepland en goedgekeurd en was via Flightradar helemaal te volgen. Het was de bedoeling om een nieuwe Rolls Royce motor in een 787 Dreamliner te testen. De vlucht startte in Seattle en eindigde daar ook.



Tijdens de zeventien uur vloog hij over 22 staten: de neus raakt de Puget Sound regio, de vleugels gaan van Canada tot Michigan en de staart raakt het zuiden van Texas. ,,Het was een test die dit vliegtuig moet maken om een certifcaat te krijgen’’, legt Boeing Airplanes uit. ,,En in plaats van gewoon wat heen en weer te vliegen, besloot ons team om wat creatiever te zijn.’’