Boekjes vader Obama verkocht voor 4600 euro

Trump veroordeelt 'bruut regime' Noord-Korea na overlijden vrijgelaten student

8:27 De 22-jarige Amerikaanse student Otto Warmbier is vandaag overleden, nadat hij vorige week door Noord-Korea in comateuze toestand was vrijgelaten. De student werd door Noord-Koreaanse autoriteiten in februari 2016 gearresteerd en veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Kort na de verklaring van zijn overlijden, haalde Donald Trump hard uit naar het regime van het stalinistische land.