Bommeldingen Joodse centra VS afkomstig van één persoon

De dreiger maakt gebruik van speciale technologie, waardoor het lijkt alsof de melding vanuit het Joodse centrum komt waar de bom zou liggen. Dat meldt CNN. De politie is ervan overtuigd dat de manieren die de dreiger inzet om zichzelf onzichtbaar te maken, er uiteindelijk voor zullen zorgen dat hij gepakt wordt. Naast de oorspronkelijke dreigementen worden er ook nepmeldingen doorgebeld uit het buitenland.



Sinds januari worden Joodse centra en scholen in de VS overspoeld met bommeldingen. Ook werden een paar bommeldingen geregistreerd in Canada. Het begon op 4 januari met een bommelding aan het adres van een Joods centrum in Orlando. In totaal zijn er 148 meldingen geregistreerd.



Scholen en centra worden als gevolg ontruimd, en sommige ouders hebben hun kinderen van de scholen in kwestie gehaald vanwege de aanhoudende dreigementen. Er werd tot nu toe nooit een bom aangetroffen.