Boze Roemenen: Dit hoort niet in een democratie

,,Ik neem geen ontslag", zei de Roemeense premier Sorin Grindeanu. ,,Alleen het parlement kan me dwingen op te stappen. En daarin hebben we een beslissende meerderheid."

Het zal niet precies zijn wat ze willen horen, al die honderdduizenden mensen die sinds begin vorige week avond na avond in de vrieskou de straat opgaan. Afgelopen zondag waren het er zelfs meer dan een half miljoen. Mensen protesteerden niet alleen in hoofdstad Boekarest, maar in meerdere steden. Het zijn de grootste protesten tegen de overheid sinds de val van dictator Nicolae Ceausescu in 1989.

De Roemenen zijn laaiend vanwege een nieuwe wet die bedacht was om de druk op de overvolle gevangenissen te verminderen. Althans, dat zegt de regering. Haar voorstel: je mag corrupt zijn tot een bedrag van 44.000 euro. Pas als je daaroverheen gaat, ben je strafbaar. Toeval of niet: iemand die daarvan zou profiteren, is Liviu Dragnea, de leider van de regerende sociaal-democratische PDS. Hij wordt beschuldigd van het onttrekken van 24.000 euro aan de staat.

Stilte

Teodora (24) werkt bij een marketingbedrijf en is een van de mensen die zondag op het Plein van de Overwinning stond. ,,Dat was erg intens", zegt ze telefonisch. ,,Op een gegeven moment deed iedereen het lampje van zijn telefoon aan, waardoor het plein verlicht werd. Even later hielden we een moment stilte, als eerbetoon aan de mensen die omkwamen tijdens de demonstraties in 1989."

Ze zag mensen om zich heen huilen, sommigen van verdriet om een pijnlijke herinnering, anderen uit boosheid. Het deugt gewoon niet wat de regering wil doen, zegt ze. ,,Dit is niet zoals het hoort te gaan in een democratie. Ze weten dat de mensen tegen die wet zijn, en toch hebben ze die op een stiekeme manier door het parlement geloodst, 's avonds laat, toen niemand zat op te letten. Ze hebben dit gedaan als dieven in de nacht."

Corruptie

Corruptie is geen nieuw probleem voor de Roemenen. De EU waarschuwde jaren geleden al dat het beter moest. Met de oprichting van het Nationale Anti-corruptie Directoraat is een stap in de goede richting gezet. Die bracht ministers, rechters, mediamagnaten en zelfs openbaar aanklagers voor het gerecht. In 2014 bijvoorbeeld werden 1.138 publieke figuren veroordeeld wegens corruptie.

Teodora is blij met de grote demonstraties. ,,Het betekent dat we eindelijk aan het opletten zijn. En het zijn niet alleen de intellectuelen of de studenten die de straat op gaan. Ik heb ambtenaren gezien, arbeiders, kunstenaars, jonge mensen en oude mensen."