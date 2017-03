Brand in kindertehuis Guatemala eist negentien levens

Eerst doodziek van kanker, nu genezen

17:20 Rheann Franklin (8), Ainsley Peters (6) en Rylie Hughey (5) waren doodziek toen zij voor het eerst op de foto werden gezet door Lora Scantling in maart 2014. Nu, bijna drie jaar later, heeft de fotografe opnieuw een foto van de meisjes gemaakt. Het drietal is nu kankervrij.