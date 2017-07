Brandweer strijdt tegen vuurzee in Zuid-Frankrijk

De brandweer in Frankrijk heeft zijn handen vol aan de talloze bosbranden in het zuiden van het land. Ook afgelopen nacht moesten brandweerlieden aan de slag om het vuur in het gebied tussen Marseille en Nice te blussen. Inmiddels zijn er duizenden mensen geëvacueerd uit de getroffen gebieden.