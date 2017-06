Brandweerheld Londen kwam tot de 15de verdieping: ‘Het was de hel’

,,Ik zou ook willen dat iemand mijn zoon zou redden, dus ging ik gewoon naar binnen", zegt Whitley tegen The Sun over zijn opdracht om met zijn collega naar de 15de verdieping van de brandende Grenfell Tower te klimmen. Zoals waarschijnlijk al zijn collega's dacht Whitley aan de aanslag op 9/11 in New York en dacht hij dat het flatgebouw elk moment kon instorten. ,,Ik wist dat we hier misschien zelf nooit meer uit zouden komen. Je denkt aan je familie en je geliefden, maar tegelijkertijd aan je plicht om mensen te helpen."



Toen hij rond kwart voor twee ‘s nachts in de flat was, was de situatie nog erger dan hij had gedacht: ,,Het was de hel. Ik kan het geschreeuw nog altijd horen. Het kwam van alle kanten. Dat vergeet ik nooit meer. Het was afschuwelijk omdat je wist dat iedereen je hulp nodig had terwijl je hen niet kon zien."