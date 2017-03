Brandweerman redt hond met mond-op-snuitbeademing

'Aanslagpleger soldaat van IS'

14:41 De terreurgroep Islamitische Staat (IS) is verantwoordelijk voor de aanslag in Londen, waarbij vier doden vielen en tientallen gewonden. Dat stelt het persbureau van IS zelf. Volgens Amaq News Agency is de dader 'een soldaat van IS'. Bewijs levert het bureau er niet bij.