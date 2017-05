Brandweermannen komen terecht in grote explosie

Deze Spaanse brandweermannen hebben waarschijnlijk al genoeg spannende situaties meegemaakt in hun carrières, maar deze gebeurtenis zal ze vast nog lang bijblijven. Vijf dagen geleden werden de mannen opgeroepen om een brand in een chemische fabriek in Arganda del Rey te blussen. Precies op het moment dat zij aankwamen, vond er een enorme explosie plaats. De brandweerlieden bleven liggen tot de stofwolken waren verdwenen en gingen vervolgens verder met hun werk. In totaal raakten 38 mensen gewond, waarvan twee mensen zwaargewond.