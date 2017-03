Braziliaanse juf steunt gepest meisje door haar kapsel te kopiëren

Volgens Ferreira was haar leerling 'verdrietig' nadat een jongetje haar had gepest. Hij had tegen haar gezegd dat haar haar 'lelijk' was. ,,Op dat moment kon ik haar alleen vertellen dat ze geweldig is en zich niets moet aantrekken van wat hij zegt'', schrijft Ferreira op Facebook.

'Prachtig'

De volgende dag had ze echter wel een hele leuke manier om het meisje te steunen. Ze kwam naar school met dezelfde haarstijl als haar leerling. En die was natuurlijk behoorlijk verrast. ,,Toen ze me zag kwam ze naar me toegerend om me te knuffelen en me te vertellen dat ik prachtig was'', aldus de lerares. ,,Ik zei tegen haar: 'Vandaag ben ik net zo mooi als jij!'''