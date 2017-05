'Braziliaanse president gaf goedkeuring aan betaling zwijggeld'

'Ruim 90 procent van vluchtende kinderen is onbegeleid op reis'

1:07 Van alle vluchtende kinderen die het afgelopen jaar in Italië aankwamen, was 92 procent onbegeleid op reis. In 2015 was dat nog 75 procent. Dat blijkt uit cijfers die te lezen zijn in het rapport 'Een kind is een kind' van Unicef.