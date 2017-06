Braziliaanse president zegt af voor G20-top wegens politieke onrust

De president wil omwille van de binnenlandse politieke perikelen liever in eigen land blijven, schrijven Braziliaanse media. Woensdag reed een auto in op het hek van het presidentieel paleis in de hoofdstad Brasilia. De president was op dat moment niet in het paleis.



De politie heeft op de wagen geschoten om hem tot staan te brengen. De bestuurder is opgepakt. Niemand raakte gewond.



Tegen Temer loopt een aanklacht voor corruptie, maar het parlement beslist of hij ook effectief vervolgd kan worden. Voor het opheffen van zijn immuniteit is een tweederdemeerderheid nodig. Zelf zegt Temer dat er geen bewijzen zijn.