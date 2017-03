Brexit: ‘Geen weg meer terug’

Het is een historisch moment, zei Theresa May vandaag in haar speech in het Britse Lagerhuis. ,,Het proces is begonnen, het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. Dit is een keerpunt, nu is er geen weg meer terug.''

Om 13.35 vanmiddag bezorgde Tim Barrow, de EU-ambassadeur van de Britten de opzegbrief bij Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Op het moment dat Tusk de brief aannam, begon de Brexit. Vanaf nu wordt er twee jaar over de scheiding onderhandeld.

De opzegbrief van zes pagina’s is het begin van het einde van 44 jaar EU-lidmaatschap van de Britten. May schrijft dat ze na de uittreding een ,,diep en speciaal partnerschap wil met de Europese Unie. Dat is in belang van beide partijen.'' Volgens May willen de Britten de EU en de lidstaten niet beschadigen. ,,In tegendeel'', schrijft ze. ,,Wij willen dat de EU floreert. Ons referendum was een stem om ons zelfbeschikkingsrecht terug te krijgen.''

Onderhandelingstermijn

May schrijft verder over het herroepen van EU-wetten en regels, die moeten worden omgezet in Britse wetgeving. Ze wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor Britse burgers en iedereen in de EU die zaken doet met Britse bedrijven. Ook gaf ze aan dat het Verenigd Koninkrijk als eenheid de onderhandelingen ingaat, en dat ze aan de verplichtingen voldoen zo lang ze lid van de EU zijn. ,,De voorgestelde wetgeving gaat dan ook pas in als we eruit stappen'', schrijft May. De maximale onderhandelingstermijn met de EU is twee jaar, die periode zal uiterlijk 29 maart 2019 afgelopen zijn.

De EU wil eerst de scheidingsrekening regelen, en pas daarna over de toekomstige relatie praten. May zegt in haar brief dat ze beide onderwerpen tegelijkertijd wil behandelen: ,,Het Verenigd Koninkrijk wil een akkoord bereiken met de EU over onderwerpen als economie en veiligheid. Om dit te bereiken, geloven wij dat het noodzakelijk is om de toekomstige relatie tegelijk met de terugtrekking uit de EU te bespreken.''

Volledig scherm De opzegbrief van zes pagina’s is het begin van het einde van 44 jaar EU-lidmaatschap van de Britten. © AP

De brief had een meer verzoenende en constructieve toon dan we de laatste tijd vanuit Londen hoorden. May heeft mooie woorden voor de Europese waarden en benadrukt dat de Britten dan wel uit de EU te stappen, maar dat ze geen afscheid nemen van Europa. ,,We willen de beste vriend en buurman voor onze Europese partners zijn'', schrijft ze. ,,Samen kunnen we een akkoord bereiken over de rechten en verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk als vertrekkende lidstaat. Tegelijk kunnen we bouwen aan een speciale relatie, die bijdraagt aan de bloei, veiligheid en de machtspositie van ons continent in de wereld.''