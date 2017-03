Brexit: 'Lords' in de bres voor EU-burgers

Het Britse Hogerhuis - The House of Lords - wil dat de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk bij de Brexit gegarandeerd zijn. 358 Lords stemden daar vandaag in Londen voor en 256 tegen bij de behandeling van de Brexit-wet.

De uitkomst is een pijnlijke nederlaag voor premier Theresa May, die hoopte de wet er snel en zonder aanpassingen doorheen te krijgen, maar of het begin van de onderhandelingen over Brexit nu wordt vertraagd met nog blijken.

Al een week debatteren de Lords over de ‘Brexit-bill’, de wet die premier May toestemming geeft om de onderhandelingen met de EU te beginnen. Het Hogerhuis, waarin Mays Conservatieve partij geen meerderheid heeft, is niet van plan om zo maar in te stemmen, al worden de Lords ervan beschuldigd de Brexit te blokkeren en zo de wens van het Britse volk te negeren.



Brexit-wet

May wil op 15 maart beginnen met onderhandelen met Brussel over de uittreding, maar zonder Brexit-wet kan dat niet. Of ze 15 maart haalt valt nu nog maar te bezien.