Brexit-minister: Verkiezingsuitslag was 'nachtmerrie' voor conservatieven

In interviews ging Davis verder niet in op de ‘elementen’ die dan kunnen sneuvelen. Aanpassingen zijn volgens hem met het oog op de verkiezingsuitslag onontkoombaar. Controversiële plannen voor bezuinigingen die vooral gepensioneerden treffen, lijken een mogelijke kandidaat voor het ‘terugsnoeien’..

Brexit-onderhandelingen

De onderhandelingen over de brexit gaan volgens Davis volgende week van start. Eerder werd volgende week maandag al genoemd, maar dat wordt volgens hem waarschijnlijk iets later. Die maandag is namelijk de jaarlijkse Queen's speech bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar.

Tijdsverspilling

De conservatieve minister noemde de verhalen binnen zijn partij over het opstappen van premier May een ,,enorme verspilling van de tijd van mensen”. Hij vindt dit soort gesprekken onder zijn partijleden ‘zelfgenoegzaam’.

Davis verdedigde premier May in het interview, maar wilde wel kwijt dat het verkiezingsresultaat ‘een nachtmerrie’ was. Het leiden van een land is echter anders dan het leiden van een campagne, zo merkte hij op. ,,Het leiden van een land is moeilijker, en daar is ze enorm goed in”.