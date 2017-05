British Airways annuleert alle vluchten wegens IT-storing

British Airways roept passagiers op niet meer naar de Londense luchthavens te komen. ,,We werken er hard aan onze klanten om te boeken op de eerstvolgende beschikbare vluchten in de loop van het weekend. Degenen die nu niet kunnen vliegen, krijgen een volledige terugbetaling.''



Een woordvoerder van Schiphol zegt dat daar ook een aantal vluchten van en naar Londen is geannuleerd. In de ochtend zijn nog wel een paar vluchten van British Airways vertrokken. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft in samenwerking met de afhandelaar op Schiphol een aantal passagiers omgeboekt. De woordvoerder van Schiphol adviseert passagiers de website in de gaten te houden voor actuele vertrektijden en indien nodig contact op te nemen met British Airways.