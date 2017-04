Brits parlement voor vervroegde verkiezingen

Democraat wint met 'Maak Trump Kwaad'

15:39 Met zijn slogan ‘Maak Trump Kwaad’ is een jonge democratische politicus in de Amerikaanse staat Georgia erin geslaagd een flinke klap uit te delen aan president Trump. Jon Ossoff, een 30-jarige filmmaker zonder ervaring in de politiek, maakt kans een republikeinse zetel in het Huis van Afgevaardigden te kapen.