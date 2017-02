Britse kindermisbruiker levenslang achter tralies

Een zeventigjarige Brit die in meerdere landen werd verdacht van kindermisbruik moet de rest van zijn leven de cel in. De Britse rechter veroordeelde Mark Frost wegens 45 gevallen van seksueel misbruik van jonge jongens, meldt persbureau Press Association. Hij werd vorig jaar na tips van de Nederlandse politie in Spanje gearresteerd.

De veroordeelde Frost zal niet binnen zestien jaar vervroegd worden vrijgelaten, zo verzekerde de rechter. De Brit, die pas onlangs door de Spanjaarden is uitgeleverd, bekende schuld aan al zijn daden. Volgens de rechter had Frost een obsessie voor jongere jongens. Frost, van beroep leraar, zou jongens hebben verkracht tijdens de schoolvakanties.

In Thailand paaide hij zijn slachtoffers met computerspelletjes en geld. Ouders zagen in hem een gulle westerling die het beste met hun kinderen voor had. Niemand vermoedde dat hij de kinderen misbruikte voor een webcam.

Thailand

Frost werd vorig jaar maart opgespoord in de Spaanse kustplaats Santa Pola, vlakbij Alicante. Dat was nadat de Nederlandse politie in een onderzoek naar een in ons land gearresteerde verdachte van seksueel misbruik, boodschappen op een computer vond die naar Santa Pola leidde, aldus Spaanse media.

De Brit leefde onder een valse identiteit in Santa Pola. Hij trok jarenlang door verschillende landen en misbruikte kinderen. De meeste bekende gevallen waren in Groot-Brittannië (23) en in Thailand (22).