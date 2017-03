Britse politici vragen zich af of vrouwen hakken moeten dragen

Update Noord-Koreanen verstoppen zich in ambassade in Maleisië voor moordonderzoek

5:34 De spanning tussen Noord-Korea en Maleisië is dinsdag verder opgelopen, een maand na de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider. Volgens de Maleisische politie verstoppen drie Noord-Koreanen zich in de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur omdat ze niet ondervraagd willen worden.