Britse politie publiceert nieuwe foto's zelfmoordterrorist Manchester

Onduidelijk is nog waar en hoe laat exact de beelden zijn gemaakt, meldt de BBC. De politie van Manchester roept mensen op zich te melden als ze weten waar Abedi sinds 18 mei tot de dag van de aanslag is geweest. Volgens de politie wordt op veertien locaties huiszoeking gedaan en zijn in totaal dertien mensen aangehouden.



Het terreurdreigingsniveau is naar beneden bijgesteld, van 'kritiek' naar 'ernstig'. Volgens premier Theresa May heeft de verzwaarde politie-inzet van de afgelopen 24 uur verdere terreurdreiging helpen voorkomen. Mede hierdoor zijn grote evenementen, zoals de voetbalfinale in de Engelse FA Cup, zonder incidenten verlopen.