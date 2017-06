Britse regering: Nog 600 flatgebouwen met zelfde bekleding als Grenfell Tower

Er staan nog ongeveer 600 flatgebouwen in Engeland met dezelfde bekleding als de vorig week afgebrande Grenfell Tower in Londen. Dat meldt de Britse regering vanmiddag.

De afgelopen tijd zijn er zo'n honderd flats per dag onderzocht. vanmiddag volgt het definitieve rapport over de brandgevaarlijke flats.

Eigenaren en bewoners worden direct geïnformeerd als er brandbare gevelbekleding wordt aangetroffen in hun flat. Door de brand in de Grenfell Tower op 15 juni kwamen minstens 79 mensen om het leven.

Lokale bewoners beweerden dat er regelmatig gewaarschuwd is over de veiligheid van het gebouw, dat recent gerenoveerd is voor 11 miljoen euro. Hierbij zijn ook de externe bekleding en ramen vervangen. Het renovatiebedrijf beweert dat de materialen aan de veiligheidsregels voldoen, maar BBC zei het tegendeel. Volgens de nieuwssite zijn er meerdere gebouwen over de hele wereld met dezelfde bekleding getroffen door brand.

Het hoofd van de Londense deelgemeente Kensington en Chelsea, Nicholas Holgate, stapte vanochtend op. Hij stond net als het hele bestuur van de deelgemeente onder druk na de brand in een torenflat, de Grenfell Tower.

Holgate zei tegen Britse media dat hij liever was gebleven om door te werken, maar de regering van premier Theresa May heeft op zijn vertrek aangedrongen.

De deelgemeente in een chique deel van het westen van Londen wordt ervan beschuldigd verkeerd op de brand gereageerd te hebben en zich niet of onvoldoende te hebben ingespannen om een dergelijke brand te voorkomen. Ook de regering-May ligt onder vuur, omdat haar bezuinigingsbeleid tot onveilige situaties zou leiden. De Britse minister van Financiën Philip Hammond weersprak dat vandaag bij SkyNews.

Vuurzee

De brand brak vorige week woensdag rond 01.00 uur uit in de 24 verdiepingen tellende Grenfell Tower in Londen. Binnen korte tijd had de vuurzee zich over de hele woontoren verspreid. Vermoedelijk brak de brand uit op een van de lager gelegen verdiepingen.