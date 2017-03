Britse vrouw wekenlang misbruikt in Australië

Een Britse backpacker is wekenlang vastgehouden en misbruikt in de Australische Outback. De 22-jarige vrouw werd afgelopen zondag bevrijd door de politie toen de auto waar ze in reed, werd staande gehouden. Dat is gisteren bekend gemaakt door de lokale politie.

De vrouw in de auto had wonden aan haar gezicht en zag er gestrest uit, laat de politie van de staat Queensland weten. Ze werd gevonden toen ze met een auto over de snelweg in de buurt van het stadje Mitchell, in het noordoosten van Australië, reed. Toen agenten de wagen doorzochten, vonden ze een 22-jarige man verstopt in de achterbak.

De politie hield de wagen aan omdat de automobilist niet had betaald na het tanken, vertelt Paul Hart van de Queensland politie. ,,Wat deze vrouw heeft doorstaan, is verschrikkelijk en beangstigend. We zijn blij dat ze met de politie durfde te praten na alles wat ze mee had gemaakt.’’

Quote Wat deze vrouw heeft doorstaan, is verschrikkelijk en beangstigend Paul Hart van de Queensland politie Volgens de autoriteiten hebben de twee elkaar drie maanden geleden in Cairns ontmoet, waar de man woonde, en zijn ze een relatie begonnen. In januari begon de man zijn vriendin te mishandelen en misbruiken.

Ontsnappen

De Britse heeft nauwelijks de kans gehad om te ontsnappen, laat de politie weten. Omdat de twee steeds reisden, was de vrouw in een gebied waar ze niemand kende en wist ze niet goed hoe ze nog om hulp moest vragen.

De man is aangehouden op verdenking van verkrachting, mishandeling, verwurging en vrijheidsberoving. Daarnaast was hij in bezit van drugs. De vrouw is inmiddels behandeld voor breuken in het gezicht en talloze verwondingen aan het lichaam. Het is onduidelijk hoe lang de vrouw al in Australië rondreisde.