Britse zelfmoordterrorist kreeg 1 miljoen pond van overheid

Al-Harith werd in 2002 opgepakt door het Amerikaanse leger in Afghanistan. De man zei geen terrorist te zijn, maar gevangen te zijn genomen door de Taliban toen hij het land bezocht tijdens zijn vakantie. Al-Harith werd echter opgesloten in Guantanamo Bay, waarop de Britse overheid onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken David Blunkett een campagne startte om hem vrij te krijgen. Na twee jaar gevangenschap stond de Brit weer buiten. Hij spande vervolgens een rechtszaak aan, omdat hij zei dat Britse vertegenwoordigers wisten van, of medeplichtig waren aan, zijn verkeerde behandeling. De miljoen pond was een schikking in de zaak.



In 2014 vluchtte de Brit naar Syrië, om daar te gaan vechten met IS. Maandag liet hij in Mosul een auto met explosieven en zichzelf ontploffen. Vlak voor de auto tot ontploffing werd gebracht, werd al-Harith op de foto gezet. Zijn broer identificeerde hem aan de hand daarvan.