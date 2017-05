'Britten delen geen informatie meer met VS'

Britse functionarissen reageerden onthutst toen de New York Times woensdag forensische foto's van de gebruikte bom publiceerde. Eerder was al de naam van de vermoedelijke dader, Salman Abedi, in Amerika uitgelekt voordat die in Engeland werd bekendgemaakt.



,,Wij waarderen de belangrijke relaties met onze vertrouwde inlichtingen-, handhavings- en veiligheidspartners in de wereld zeer'', zo liet het bureau van de nationale terreurbestrijdingsdienst van de Britse politie woensdagavond weten. ,,Wanneer dat vertrouwen wordt geschonden, ondermijnt dit deze relaties en ondermijnt dit onze onderzoeken.''