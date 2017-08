Brugge: drie lijken in drie dagen, mensen waren al geruime tijd dood

Schrijnende taferelen in het Belgische Brugge. Hulpdiensten vonden in de binnenstad in amper drie dagen tijd drie mensen dood in hun huis. Ze stierven een natuurlijke dood maar hun lichamen lagen er al weken, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De overledenen waren al tussen de tien en dertig dagen dood, zo concludeerde een gerechtsarts. De overleden personen werden door niemand gemist. Eén slachtoffer was een 80-jarige vrouw. De leeftijd van de andere doden - een man van 41 en een vrouw van 47 - deed de wenkbrauwen van de hulpverleners nog meer fronsen.

Vereenzaamd

,,Dat maakt het extra tragisch", reageert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). ,,Die mensen waren op zo'n jonge leeftijd al volledig vereenzaamd. Ook al woonden ze in levendige buurten. Dat stemt tot nadenken." De hulpdiensten vrezen dat het aantal mensen dat geruime tijd dood in huis ligt alleen maar zal toenemen omdat vriendschappen zich steeds meer beperken tot social media.

De Brugse hulpverleners haalden de lichamen vorige week dinsdag, woensdag en donderdag uit twee doorsnee woningen en een flat in wijken die niet bekendstaan als probleembuurten.

Buurlanden

In maart werd in het Duitse München het lichaam gevonden van een hoogbejaarde vrouw die twee jaar dood in haar woning had gelegen. Buren hadden de politie gebeld omdat ze hun buurvrouw lange tijd niet hadden gezien. Ze overleed vermoedelijk in april 2015 op 91-jarige leeftijd zonder dat iemand dat merkte.

Eind 2014 werd in Groningen het lichaam gevonden van een 52-jarige man die al twee tot drie jaar dood in zijn woning lag. Zijn huur werd automatisch afgeschreven en de verhuurder had de woning al die tijd niet hoeven te betreden voor noodzakelijke werkzaamheden.