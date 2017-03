Brussel staat stil bij aanslagen Zaventem en Maalbeek

Met een minuut stilte op de Belgische nationale luchthaven, een uur later gevolgd door eveneens een minuut stilte in het Brusselse metrostation Maalbeek, is vanmorgen de herdenking van de aanslagen in Brussel van een jaar geleden begonnen. De hele dag vinden tal van herinneringsplechtigheden plaats voor de 32 slachtoffers van drie zelfmoordterroristen op 22 maart 2016. Ruim 300 mensen raakten gewond.

Om precies 7.58 uur, het tijdstip waarop twee zelfmoordterroristen zich kort na elkaar in de vertrekhal van vliegveld Zaventem opbliezen, werd tijdens een plechtigheid de eerste minuut stilte gehouden. In aanwezigheid van nabestaanden en naasten uit binnen- en buitenland, koning Filip en koningin Mathilde, premier Charles Michel en leden van het Belgische kabinet, werden de namen voorgelezen van de zestien mannen en vrouwen die omkwamen.



Daarna volgden enkele getuigenissen over die zwarte ochtend, die ruim een uur later nog zwarter werd door het bloedbad dat een derde zelfmoordterrorist aanrichtte in metrostation Maalbeek. Ook daar kwamen zestien mensen bij om.



Trager



Quote Wat als we wat later zouden geweest zijn, wat als we wat trager hadden gereden? Volledig scherm De Duitser Lars Waetzmann verloor zijn vrouw Jennifer bij de aanslag op Brussels Airport. © BELGA De Duitser Lars Waetzmann stond exact een jaar geleden op het punt om met zijn vrouw Jennifer naar New York te reizen. Maar het lot besliste anders. Waetzmann raakte zwaargewond door de explosies in de vertrekhal, zijn vrouw liet daarbij het leven. ,,Het ondenkbare gebeurde. Maar wat als we wat later zouden geweest zijn, wat als we wat trager hadden gereden? ", vroeg de man zich af, die zag dat de aanslag zowel 'het ergste als het beste in de mens naar boven haalde'.



Geert Raveel, brandweerman op de luchthaven, noemde de dag van de aanslag en de dagen daarna op emotioneel en lichamelijk vlak een zware beproeving. ,,Maar ik wil alle mensen bedanken die door middel van alle vormen van herkenning hebben geholpen om deze dramatische gebeurtenissen te verwerken", sprak Raveel.

Gedenkmuur

Het Belgische koningspaar legde een krans bij een gedenkplaat in de vertrekhal, voor het per metro vertrok naar Maalbeek. Daar sprak koning Filip onder anderen met de bestuurder van de metro waarin de zelfmoordterrorist zat toen die zich opblies bij het station. Koning Filip legde hier een bloemenkrans in naam van de natie.



Daarna werd in het station eveneens een minuut stilte gehouden, om 9.11 uur, het tijdstip waarop de aanslag plaatsvond. De aanwezigen stonden hierbij met het gezicht gericht naar een gedenkmuur.

Scholen

Niet alleen bij de officiële herdenkingsceremonies, maar ook in het openbaar vervoer, op scholen en tal van andere plekken wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 22 maart vorig jaar. Bussen, trams en metro's in Brussel stonden exact om 7.58 uur even stil. De chauffeurs toeterden een minuut, als signaal tegen haat en terreur. Passagiers werd gevraagd hier aan mee te doen door te applaudisseren.

Het metrostation Maalbeek blijft tot 10.30 uur afgesloten.

Volledig scherm © AFP