Buckingham Palace: veel drukte om niets

Was de hertog van Edinburgh, prins Philip (95), heengegaan? Had de Queen (91) zelf haar laatste adem uitgeblazen? Of zou het staatshoofd terugtreden voor kroonprins Charles (68) die - na decennia wachten - dan eindelijk de scepter mag zwaaien? Alles leek even mogelijk vanochtend, na berichten over spoedberaad op Buckingham Palace.

Het personeel werd opgetrommeld en toegesproken door de Lord Chamberlain, de hofmaarschalk en hoogste ambtsdrager in de koninklijke huishouding en door Sir Christopher Geidt, de particuliere secretaris van het staatshoofd. Daarna zou een persconferentie volgen. Die werd twee keer een uurtje uitgesteld, wat tot nog meer speculatie leidde. Maar toen kwam het grote nieuws naar buiten: prins Philip gaat het wat rustiger aan doen.

Volledig scherm Koningin Elizabeth II and prins Philip, hertog van Edinburgh, vorige maand tijdens een Paasdienst in St George's Chapel in Windsor. © Samir Hussein/WireImage

Een ongebruikelijke gevoel van urgentie rond de dienstmededeling aan het verzamelde paleispersoneel voedde wereldwijde speculatie dat er wel iets buitengewoons aan de hand moest zijn. Het vroege tijdstip van de bijeenkomst en vooral dat personeel van álle koninklijke paleizen zich plots in Londen diende te vervoegen, zorgde voor opwinding. Lakeien van Balmoral, het paleis in het verre Aberdeen, moesten spoorslags naar het zuiden afreizen.

Dood

Sommige geruchten gingen een eigen leven leiden. Ondanks dat hij gisteren nog grappend werd gefotografeerd bij de opening van een tribune op een cricketveld werd prins Philip op wat Franse websites al dood verklaard. Ook bij de grootste tabloid van het land, The Sun, drukte iemand per ongeluk de knop in van een necro met onder de werktitel: 'Wie is Prins Philip, wat was de militaire rang van de Hertog van Edinburgh en wanneer trouwde hij Koningin Elizabeth etc. etc.' De twee laatste woorden gaven aan dat dit een nog niet een persklare bijdrage betrof.

Halfstok

De man van het staatshoofd mag dan wat fragieler ogen dan vroeger maar hij leeft nog steeds. De suggestie dat hij dood zou kunnen zijn werd snel gecorrigeerd in Engelse kranten want, zo constateerde bijvoorbeeld de Daily Mirror, ‘de vlagen hangen NIET halfstok’. Ook met de gezondheid van koningin Elizabeth, die gisteren nog een ontmoeting had met premier May, was niets mis. Beiden brengen veel tijd door in het paleis in Norfolk maar zouden weer vaker in Londen gaan verblijven, meldde de Telegraph.

Ongebruikelijk

Ondertussen verzamelden zich journalisten voor Buckingham Palace. Waarom ze waren gekomen wist niemand. Wel dat er dus iets belangrijks aan de hand was want de handelwijze van de Lord Chamberlain was inderdaad ongebruikelijk. Paleispersoneel moet wel vaker verzamelen op Buckingham Palace om te horen wat de hofmaarschalk te melden heeft maar zelden ging dat zo paniekerig.

Op de sociale media sloeg de koorts ook toe. Buckingham Palace houdt de Amerikanen wakker, tweette iemand. ‘Tjonge, we staan wel voor gek als we straks horen dat ze bijeenkwamen omdat de app van het paleis niet meer werkt’, aldus een andere grappenmaker. Op Twitter vroegen Britten aan Buckingham Palace een beetje haast te maken omdat ze naar hun werk moesten.