Burgemeester Brussel stapt op na plunderen daklozenpot

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur dient vandaag nog zijn ontslag in, na stormen van kritiek omdat hij jarenlang de stedelijke daklozenpot blijkt te hebben geplunderd . Zowat heel politiek België viel vandaag over hem heen, omdat hij als bestuurslid zitpenningen inde voor vergaderingen waarvan nog maar moet blijken of ze wel hebben plaatsgehad. ‘Een kaakslag voor de vrijwilligers’, aldus vanmiddag in het Parlement een woedende federaal premier Charles Michel.

De druk op Mayeur werd onhoudbaar toen uit een vernietigende doorlichting bleek dat Mayeur zich vorig jaar 16.800 euro uit de daklozenpot toe-eigende en in 2015 18.900 euro. Hij en de voorzitter van de stedelijke bijstand Pascale Peraïta beslisten een kleine vier jaar geleden dat er voortaan presentiegeld zou worden uitbetaald voor bestuursvergaderingen. Dat kostte de daklozenorganisatie zowel in 2014 als in 2015 zo’n 60.000 euro en in 2013 een kleine 40.000 euro. Tot tweederde daarvan zou naar Mayeur en Peraïta zijn gegaan.

Mayeur zelf zegt (in de Brusselse krant Le Soir) dat hij er ‘na belastingaftrek’ 700 euro per maand aan overhield. De Franstalige socialist was eerder voorzitter van de daklozenorganisatie en liet zich toen hij burgemeester werd, ‘degraderen’ tot gewoon bestuurslid. Het voorzitterschap was immers niet verenigbaar met zijn burgemeesterschap.

'Terugbetalen geen optie'

Quote Men vertelt me dat ik daarmee schuld zou bekennen. Yvan Mayeur Mayeur reageerde aanvankelijk dubbel op de onthullingen. Hij hield vol dat de vergoedingen terecht waren omdat hij ‘sociaal assistent’ is en ‘niet aan vrijwilligerswerk doet’. Tegelijkertijd nam de voltallige Raad van Bestuur van de daklozenzorg, onder de druk van een parlementair onderzoek, gisteravond wel ontslag. Terugbetalen van de zitpenningen was volgens Mayeur geen optie: ,,Men vertelt me dat ik daarmee schuld zou bekennen.”

De Vlaamse krant De Standaard laat vandaag in een cartoon twee bedelaars zien, die net de burgemeester zagen langslopen. ,,Dat was de burgemeester van Brussel?”, vraagt de ene bedelaar. Zegt de andere: ,,Je kan ‘m makkelijk herkennen aan ’t feit dat-ie de enige is die geld uit je bekertje neemt.”

Onderzoekers die de daklozenzorg doorlichtten, spreken van ‘een uitgekiend systeem van zelfverrijking’. De onderzoekers vonden geen uitnodigingen voor bestuursvergaderingen, geen aanwezigheidslijsten, geen verslagen. Er is kortom geen enkel bewijs dat de vergoedingen terecht zijn uitgekeerd.

Enorme druk

Quote Dit is niet alleen een mes in de rug van de daklozen, maar ook van de maatschappelijk werkers en vrijwilligers Staatssecretaris Demir van armoedebestrijding De druk op Mayeur om per direct zijn burgemeesterssjerp af te leggen, groeide met het uur, ook in eigen gelederen. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort, een partijgenoot, vond het vanmorgen tijd dat Mayeur zich de vraag stelt ‘of hij nog in staat is volledig te functioneren’. Het federale Parlement liet vanmiddag in een fel debat geen spaan heel van de socialist. Staatssecretaris Demir van armoedebestrijding: ,,Ik ben gechoqueerd. Dit is niet alleen een mes in de rug van de daklozen, maar ook van de maatschappelijk werkers en vrijwilligers.” Michel op zijn beurt sprak van ‘een ongelooflijk drama voor de geloofwaardigheid van de democratische instellingen’.

Het Parlement haalde over praktisch de hele breedte hard uit naar de PS, die in eigen gelederen al 20 jaar met zakkenvullerij kampt, ondanks hardnekkige pogingen van oud-premier en sterke man Di Rupo om die met wortel en tak uit te roeien. Di Rupo noemde het ontslag van Mayeur ‘een noodzakelijke beslissing’.

Zoveelste dreun

Voor de Franstalige socialisten is de rel rond Mayeur de zoveelste dreun. Tal van prominente PS’ ers in vooral de regio Luik lagen eerder dit jaar onder vuur omdat zij zich door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar ze vaak in gemeentetijd een bestuurslidmaatschap uitoefenden, tonnen lieten uitbetalen bovenop hun gewone salaris.