Burgemeester Londen noemt aanslag bij moskee 'terroristische daad'

De Muslim Council roept de Britse veiligheidsdiensten op om beveiliging rond moskeeën aan te scherpen. De politie heeft laten weten dat extra agenten zijn ingezet 'om gemeenschappen gerust te stellen, vooral waar Ramadan wordt gehouden'.



De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en Seven Sisters Road is afgesloten. Op beelden die door omstanders op Twitter zijn geplaatst, is te zien dat de toegang tot de straat is geblokkeerd door een lint, met daarachter een flink aantal politieagenten.



De politie weerspreekt mediaberichten dat mensen steekwonden hebben opgelopen. ,,In dit vroege stadium van het onderzoek, zijn er geen andere verdachten op plaats delict geïdentificeerd of gerapporteerd aan de politie, hoewel het onderzoek doorgaat'', staat in een verklaring.



Sadiq Khan, de burgemeester van Londen: ,,We weten nog niet alle details, maar dit was duidelijk een bewuste aanval op onschuldige Londenaren, van wie veel hun gebeden aan het beëindigen waren tijdens de heilige maand ramadan.''



Volgens Khan is deze aanval, die gericht lijkt op een specifieke gemeenschap, net als de aanslagen in Manchester, Westminster en London Bridge ,,een aanval op onze gedeelde waarden van tolerantie, vrijheid en respect''. Hij roept burgers op kalm en waakzaam te blijven.