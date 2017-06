Burgemeester woedend op 'lafhartige' terroristen

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, laat in een reactie weten dat hij geschokt en woedend is door de acties van 'lafhartige terroristen' gisteravond. Londen zal ook na deze aanslag volgens de burgemeester niet in angst leven. Naast woede heeft hij ook een goed woordje over voor de hulpdiensten.