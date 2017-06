Bus met Nederlandse scholieren botst op truck in Frankrijk

Er zaten vijftig scholieren en zes begeleiders in de bus, die op weg was van Geldrop naar Londen. De Poolse vrachtwagenchauffeur zou ter hoogte van het Franse Gravelines in slaap gevallen zijn. De vrachtwagen zou plotseling hard hebben afgeremd op de rechter rijbaan waardoor de bus achterop knalde. ,,Ik had het gevoel dat de buschauffeur in slaap was gevallen, want ik dacht: waarom stopt hij nou niet?'' aldus een van de leerlingen tegen Omroep Brabant.



De buschauffeur moest uit het voertuig gezaagd worden. Volgens de Franse politie zijn de leerlingen niet ernstig gewond, maar wel geschrokken. 39 scholieren zijn opgevangen in een nabijgelegen sportcentrum in de gemeente Bourbourg, 17 daarvan zijn naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Vijf hebben mogelijk botbreuken, er worden röntgenfoto's gemaakt. De leerlingen hebben inmiddels ontbeten en worden bijgestaan door Franse psychologen en artsen.



Het is de bedoeling dat de groep samen luncht om 12.00 uur, waarna ze naar huis gaan. Volgens een woordvoerster van de sportzaal hebben de leerlingen geluk gehad. De Fransen zijn blij dat er onder de kinderen geen ernstig gewonden zijn. ,,Een aantal kinderen slaapt nu. Anderen zitten bij elkaar. Eén meisje is heel erg geschrokken, in shock."



Het gaat om leerlingen uit 3 mavo van het Strabrecht College uit Geldrop, vertelt Paul van der Helm, vader van één van de kinderen, op Radio 1. ,,Om 01.00 uur zijn ze vertrokken uit Geldrop richting Calais, om van daar naar Londen te reizen. Na het ongeluk om 04.30 uur belde mijn zoon me op. Hij zei dat hij heel erg geschrokken was. Hij zei dat hij blij was dat hij nog leefde, hij zat achter in de bus.''