'Buschauffeur dodelijke crash Portugal helemaal niet onwel'

Het dodelijke ongeval in 2015 met een touringcar vol Nederlandse toeristen in Portugal is beslist niet veroorzaakt door een buschauffeur die onwel werd. Mogelijk was de man druk met zijn mobiele telefoon of een kapotte airco. Dat zegt Hans de Boer, een van de Nederlanders die zwaargewond raakte en vandaag moest getuigen in de rechtszaak tegen de chauffeur.

De Boer deed vandaag zijn verhaal in de rechtbank in Almelo via een videoverbinding met Portugal. Door het vreselijke ongeluk op 17 juni 2015 kwamen vier Nederlanders om het leven en raakten zeven passagiers gewond. Na de crash vertelde de Portugese buschauffeur dat hij onwel was geworden, waardoor de bus van de weg was geraakt. De man is officieel als verdachte aangemerkt in Portugal.

Quote Ik zie nog die Amsterdammer met zijn kindje van drie, die uit de bus kruipt en roept: mijn vrouw is dood, mijn vrouw is dood Hans de Boer

Volgens passagier Hans de Boer is dat absoluut niet zo. ,,Ik geloof daar helemaal niets van. Dat is echt een onzinverhaal. Hij reed voor mijn gevoel best snel en maakte allerlei corrigerende bewegingen voor de bus over de vangrail vloog. Dat doe je niet als je onwel bent geworden. Ik heb gehoord dat hij op zijn telefoon zat te appen met zijn vrouw. De bus was verlaat, omdat ik samen met mijn vrouw pas laat bij de bus aankwam omdat er geen auto voor ons klaar stond op het vliegveld. We mochten van de reisleider met de bus mee.''

Onzinverhaal

De Boer heeft zelf meegemaakt dat de chauffeur kort na de crash goed aanspreekbaar was. ,,Ik lag met mijn vriendin na de klap op de middendeuren, de bus lag namelijk op zijn kant op een betonnen talud. Er was een of ander luik in de buurt. Wij zijn daar uit de bus gekropen, ook omdat ik diesel rook en geschreeuw en gegil hoorde. Een meter of twintig verder heb ik 112 gebeld. Dat ging heel goed tot die mevrouw vroeg waar ik was en dat wist ik natuurlijk niet. Toen kwam de chauffeur er aan lopen, hij was wel een beetje gehavend en had het hemd uit de broek, maar hij was wel helder en helemaal bij. Hij nam het telefoongesprek over en zei waar we waren. Dat doe je niet als je onwel bent.''

Quote Ik geloof helemaal niets van het verhaal dat hij onwel is geworden Hans de Boer

Al eerder vertelde een vrouwelijke overlevende aan deze krant dat de chauffeur 'dingen achter het stuur deed die niet horen' en te hard en roekeloos zou hebben gereden. De Boer bevestigt dat. ,,Hij reed naar mijn gevoel best hard, een beste snelheid. Ik hoorde ineens mensen roepen: kijk uit, kijk uit, voorzichtig. Iets in die trant. Hij maakte een slinger naar links, corrigeerde naar rechts en schoot door naar rechts. En toen bleef hij met een snelheid van 100 kilometer per uur langs de vangrail schuren. Het viaduct kwam in zicht en toen probeerde hij met een ruk aan het stuur naar links weer de weg op te komen. Dat moet je je voorstellen. Dan gaan de wielen dus ineens naar links en dat heeft er voor gezorgd dat de bus ging kantelen. Ik geloof dus helemaal niets van het verhaal dat hij onwel is geworden. Daar is vandaag tijdens de verklaring ook niet naar gevraagd.''

Airco

De Boer kreeg tijdens zijn getuigenverklaring voor de rechtbank ook nog vragen over de airconditioning in de bus. Een van de mogelijke oorzaken voor de botsing zou kunnen liggen in het feit dat chauffeur was afgeleid omdat hij de airco wilde repareren. ,,Ik geloof niet dat het daar aan lag. Ik herinner mij wel dat de airco niet werkte, maar op 17 juni om half elf in de avond, dan is de airco niet echt nodig.''

De getuigenis vandaag viel De Boer zwaar. ,,Het was emotioneel en mijn getuigenis werd ook even stilgelegd. Een minuutje maar. Je moet je even vermannen. De beelden van een jonge Amsterdamse man met zijn kindje van drie jaar die achter uit de bus kruipt en roept: mijn vrouw is dood, mijn vrouw is dood. Dat is heel heftig. Het is een film die je nooit meer vergeet.''