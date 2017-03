Busje met kerkgangers botst op pick-up: dertien doden

Het ging om oudere gelovigen van de First Baptist Church of New Braunfels die terugkeerden van een driedaagse retraite. Gouverneur Greg Abott reageerde kort na het ongeval: ,,Mijn vrouw Cecilia en ik willen ons medeleven betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden na dit tragische ongeval. We willen alle hulpdiensten bedanken voor hun inspanningen en vragen alle Texanen om met ons te gedenken en te bidden.''