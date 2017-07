Busongeval in Duitsland met Belgische touringcar: meerdere gewonden

Slachtoffer fataal ongeluk kermisattractie Ohio is 18-jarige Tyler

10:11 De jongen die woensdag omkwam toen de kermisattractie Fire Ball in het Amerikaanse Ohio het begaf is de 18-jarige Tyler Jarell. Hij had net zijn diploma gehaald en zich een week eerder aangemeld bij de marine. Hij zou na de zomer met de eerste trainingen beginnen.