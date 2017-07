Californische Democraat wil van Trump af

Trump is niet erg onder de indruk van de impeachmentprocedure. De Amerikaanse president is in Frankrijk. Eerder vandaag gaf hij nog een sneer naar Hilary Clinton in een interview met CBN. Hij zei dat de Russische leider Vladimir Poetin veel liever haar als president van de VS had gezien 'omdat zij lang niet zoveel zou hebben uitgegeven aan het Amerikaanse militaire apparaat als ik van plan ben'.



Trump gaf hoog op van zijn uitgebreide ontmoeting met Poetin tijdens de G20 in Hamburg. ,,Dat was een goed teken en toonde aan dat twee landen kunnen samenwerken bij zaken als de wapenstilstand in Syrië, waar ze beide belang bij hebben.''



De Amerikaanse president kreeg de indruk dat het wel klikt met Poetin. ,,Ik denk dat we heel goed met elkaar overweg kunnen. Wij zijn een nucleaire grootmacht, zij ook. Het zou raar zijn niet een soort van relatie te hebben.''