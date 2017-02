Canada zal grenzen open houden voor illegale migratie

De laatste weken steken steeds meer immigranten de grens over vanuit de VS. Op veel plekken is de grens niet bewaakt. De aanwas van illegale migranten wordt veroorzaakt door het voornemen van president Trump om illegalen uit te zetten.



Trudeau twitterde dinsdag dat diversiteit juist de grote kracht is van Canada. 'Op internationale #MotherLanguageDay vieren we de vele verschillende talen die gesproken worden in ons grote land', zo zei hij. De oppositie in Canada vreest voor chaos als het land door blijft gaan met het opnemen van migranten.