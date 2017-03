Carlos de Jakhals: Spijt niet te hebben gedood wie ik moest doden

Ilich Ramirez Sanchez (67) alias Carlos de Jakhals ontkent elke betrokkenheid bij de terreuraanslag in 1974 waarvoor hij sinds vandaag terechtstaat in Parijs. Gevraag of hij ergens spijt van heeft, antwoordde de Venezolaanse terrorist dat het hem spijt dat hij niet de mensen doodde die hij had moeten doden.

Die spijt voelt Sanchez naar eigen zeggen omdat hij 'goedhartig' is. ,,Ik hou van mensen. Ik weet wat geweld is. Ik hou niet van geweld. Ik heb slachtingen gezien," zo voegde hij eraan toe.

Sprekend over zijn gebruikelijke gedrag in gespannen situaties, vertelde hij de rechtbank: ,,Ik kijk naar het tafereel en schiet voordat iemand anders dat kan doen. Ik ken geen menselijke waarden. Ik ben zo geboren."

Volledig scherm Ilich Ramirez Sanchez met zijn Franse advocate tijdens een eerdere rechtszaak in 2000. © AP

'Grove manipulatie'

Sanchez noemde het proces tegen hem 'een grove manipulatie van de gerechtigheid', 42 jaar na de bewuste aanslag met een handgranaat op een winkel in Parijs en pleitte onschuldig. Ten tijde van de aanslag, waarbij twee doden en 34 gewonden vielen, was hij 24 jaar oud en lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Uit naam van die beweging zaaide hij in de jaren zeventig en tachtig dood en verderf met een reeks aanslagen. Later richtte hij zelf een linkse terreurgroep op. De Venezolaan kreeg in 1975 internationale bekendheid met een gijzelingsactie in het OPEC-hoofdkantoor in Wenen.

Sanchez zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee Franse politieagenten in 1975 in Parijs en op een Libanese revolutionair. Hij kreeg dezelfde straf voor vier bomaanslagen in de Franse hoofdstad en in Marseille in 1982 en 1983, sommige gericht tegen treinen, waarbij elf mensen om het leven kwamen en bijna 150 gewonden vielen.

'Professioneel revolutionair'