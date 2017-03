Cel voor gooien brandbommen naar asielopvang in Duitsland

Video Stropers executeren neushoorn in Franse dierentuin om hoorn

16:15 Stropers hebben in een Franse dierentuin een neushoorn doodgeschoten, zijn hoorn afgezaagd en meegenomen. Volgens Franse media braken de rovers vannacht in in de dierentuin van de plaats Thoiry, in het departement Yvelines, 50 kilometer ten westen van Parijs.