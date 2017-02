'Chaos bij Tunesische politie na aanslag in Sousse'

Video van de dag Mysterieuze vuurbal duikt op in de lucht boven Tasmanië

16:33 Een mysterieuze vuurbal is vanmorgen opgedoken boven het eiland Tasmanië. Volgens natuurkundigen van de University of Tasmania gaat het object te langzaam voor een meteoriet, en is een satelliet ook niet mogelijk. Zij denken dat een vliegtuig zorgt voor optische illusie. De strepen in de lucht die het toestel veroorzaakt, worden verlicht door de opkomende zon.