Chinese vlaggen

Onder meer in Maleisië, India en verschillende Oost-Afrikaanse landen wapperen Chinese vlaggen op bouwterreinen. Bestaande verbinden over de weg, het water en het spoor worden uitgebreid. Zo zijn inmiddels vijftien Europese steden rechtstreeks met China verbonden, waaronder Rotterdam. Treinen brengen onder meer tassen, computers, sokken en portemonnees voor souvenirwinkels. Op de terugweg vervoert de trein vooral luxegoederen. De rit bestrijkt grofweg 12.000 kilometer en duurt gemiddeld zestien dagen maar het vervoer per spoor is de helft goedkoper dan per vliegtuig en een stuk sneller dan per containerschip dat er minstens een maand over doet. Ook landen waarlangs de routes voeren, bijvoorbeeld in Centraal-Azië, profiteren van de handel, stelt China. In ruil voor de investeringen maken de Chinezen aanspraak op delfstoffen of land.