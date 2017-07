China laat mensenrechtenactivist Xu vrij

Xu is medeoprichter van de 'Nieuwe Burgerbeweging', die politieke verandering nastreeft in China. Hij kreeg in 2014 vier jaar gevangenisstraf wegens ,,verstoring van de openbare orde''. Zijn veroordeling leidde internationaal tot grote verontwaardiging.

Xu, die bij zijn vrijlating een fitte indruk maakte, was 'geschokt' door het nieuws van de dood van Liu. Dat vertelde zijn advocaat vandaag in de South China Morning Post. Liu werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens ,,ondermijning van het staatsgezag'' door het publiceren van een burgermanifest. Zijn echtgenote verblijft in Peking en staat onder huisarrest.