China wijst kritiek op dood dissident Liu van de hand

Liu Xiaobo stierf aan leverkanker. De Chinese regering zou buitenlandse behandeling, aangevraagd door de vrouw van Xiaobo, hebben afgewezen, omdat de mensenrechtenactivist volgens hen te ziek was om te vervoeren. De VS en EU vinden dat Liu het recht had op een behandeling in het buitenland of in elk geval een behandeling waar hij zelf voor had gekozen.