Chinese panda's strijden voor aandacht van verzorgers

Turkse oppositie adviseert Duitsland 'cool' te reageren op Erdogan

16:11 De Turkse Democratische Volkspartij (HDP) heeft de Duitse regering aangeraden 'cool' te blijven in de discussie over het podiumverbod voor Turkse politici in Duitsland. Dat deed HDP-parlementariër Mithat Sancar vandaag tijdens een bezoek aan Berlijn.