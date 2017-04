Chinese peuter na 12 uur uit 15 meter diepe put gered

Een kind van 2,5 jaar oud is in China uit een 15 meter diepe put gered. De peuter viel gisternamiddag in een niet afgeschermde droge put bij het dorp Fangdong in het oosten van het land. De put was met een diameter van 30 centimeter veel te smal voor reddingwerkers om af te dalen. In een enorme reddingsoperatie met een hele reeks graafmachines is de peuter even na 03.00 uur gered. Het kind was bij bewustzijn en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.