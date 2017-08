Chirurgen bedolven onder complimenten na herstel verbrijzelde schedel

De scans werden twee jaar geleden kort voor en na de ingrijpende operatie gemaakt ter illustratie van wat tegenwoordig mogelijk is bij het herstellen van ernstige fracturen in het gezicht. De identiteit van de vrouw is wegens het medisch geheim onbekend, maar volgens de arts die haar behandelde was ze er zeer slecht aan toe nadat ze tijdens de crash uit haar wagen was geslingerd. De vrouw droeg geen autogordel. Had ze die wel om gehad, dan waren haar verwondingen minder ernstig geweest.



Volgens de betrokken specialist, die zijn foto's deelden op Figure1 (een online community voor vakgenoten, red.) had de vrouw gecompliceerde breuken. Haar schedel en boven- en onderkaak waren gebroken, haar linkeroog werd tijdens de urenlange ingreep teruggevonden in een neusholte, en er was sprake van een groot aantal botsplinters en interne bloedingen. De in oogheelkunde gespecialiseerde chirurg en zijn team 'lijmden' alle losse delen weer aan elkaar met vermoedelijk titanium plaatjes. Het slachtoffer moest lang revalideren maar herstelde uiteindelijk volledig. Hoe de vrouw er nu uitziet is onbekend.